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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:26 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
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تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية لعام ٢٠٢١ لمسابقات "التصوير- النحت- النقد الفني- التصوير الفوتوغرافي- العمارة" وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة ٦ السادسة مساء في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

يذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية زادت إلى خمسة أفرع كالآتي:
جائزة التصوير "الرسم" وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:
- الدكتورة عليه عبدالهادى- عميد كلية العمارة والفنون سابقًا- جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان.
- الدكتور حسين الشابورى- فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفي.
- الدكتور أشرف رضا- الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.
- الفنان سمير فؤاد- فنان تشكيلي.
- الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون- وزارة الثقافة.

جائزة النحت وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:-
- الفنان عبدالعزيز صعب- أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت.
- الدكتور شمس القرنفلى- عميد كلية الفنون التطبيقية.
- الدكتور عصام درويش- أستاذ دكتور بقسم النحت- كلية التربية الفنية جامعة حلوان.
- الفنان ناجى فريد- فنان تشكيلى- نحات.
- الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون- وزارة الثقافة.

جائزة النقد الفنى "التشكيلى" وتبلغ قيمتها ٦٠ ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:
- الوزير الدكتور شاكر عبدالحميد- وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع- أكاديمية الفنون المصرية.
- الدكتوره أمل نصر- أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور ياسر منجى- الأستاذ المساعد- بكلية الفنون الجميلة.
- الدكتور هانى أبو الحسن- أستاذ دكتور- كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
- الناقدة فاطمة علي- كاتبة وناقدة فنية.
جائزة التصوير الفوتوغرافي، وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:
- الفنان أيمن لطفي.
- الفنان عماد عبدالهادي.
- الفنان جلال المسري.
جائزة العمارة وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:
- المهندس المعماري شهاب مظهر.
- المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المهندس المعماري حاتم السعيد.

ويتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بخالص الأمنيات والتوفيق لجميع الفنانين المتسابقين.

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