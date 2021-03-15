موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية لعام ٢٠٢١ لمسابقات "التصوير- النحت- النقد الفني- التصوير الفوتوغرافي- العمارة" وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة ٦ السادسة مساء في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.يذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية زادت إلى خمسة أفرع كالآتي:جائزة التصوير "الرسم" وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:- الدكتورة عليه عبدالهادى- عميد كلية العمارة والفنون سابقًا- جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان.- الدكتور حسين الشابورى- فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفي.- الدكتور أشرف رضا- الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.- الفنان سمير فؤاد- فنان تشكيلي.- الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون- وزارة الثقافة.جائزة النحت وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:-- الفنان عبدالعزيز صعب- أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت.- الدكتور شمس القرنفلى- عميد كلية الفنون التطبيقية.- الدكتور عصام درويش- أستاذ دكتور بقسم النحت- كلية التربية الفنية جامعة حلوان.- الفنان ناجى فريد- فنان تشكيلى- نحات.- الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون- وزارة الثقافة.جائزة النقد الفنى "التشكيلى" وتبلغ قيمتها ٦٠ ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:- الوزير الدكتور شاكر عبدالحميد- وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع- أكاديمية الفنون المصرية.- الدكتوره أمل نصر- أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.- الدكتور ياسر منجى- الأستاذ المساعد- بكلية الفنون الجميلة.- الدكتور هانى أبو الحسن- أستاذ دكتور- كلية الآداب جامعة الإسكندرية.- الناقدة فاطمة علي- كاتبة وناقدة فنية.جائزة التصوير الفوتوغرافي، وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:- الفنان أيمن لطفي.- الفنان عماد عبدالهادي.- الفنان جلال المسري.جائزة العمارة وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم:- المهندس المعماري شهاب مظهر.- المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.- المهندس المعماري حاتم السعيد.ويتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بخالص الأمنيات والتوفيق لجميع الفنانين المتسابقين.