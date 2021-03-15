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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال البعثة الأثرية الفرنسية بمدينة قفط

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:54 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، أعمال البعثة الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بمدينة قفط جنوب محافظة قنا، وذلك بحضور الدكتورة "لوار بنتالاتيشس" رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية.

وأعلن محافظ قنا نجاح البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بالمنطقة الأثرية لمدينة قفط العريقة خلال الأربعة سنوات الماضية، في ترميم معبدي الإله "إيزيس" والإله "مين"، مشيدا بمجهودات البعثة الفرنسية في ترميم الآثار بمدينة قفط بأحدث التقنيات العالمية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية.

وأشار الداودي الي أن محافظة قنا تمتاز بمقومات أثرية وتراثية مميزة، تمكنها للتواجد على الخريطة السياحية بقوة خلال الفترة القادمة، كما تحرص المحافظة على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتكثيف الدعاية للمزارات السياحية والتراثية من مختلف العصور التاريخية التي تضمها محافظة قنا.

ومن جانبه أوضح أيمن هندي مدير عام آثار قنا، أن البعثة الفرنسية انتهت من ترميم الماميزي "بيت الولاده" الخاص بالملك بطليموس الرابع، والتوصل لنتائج جديدة للحفائر بمحيط معبدي "مين" و"إيزيس" وتركيب بعض الأعمدة المنهارة بعد ترميمها، علاوة على استكمال أعمال الرفع الهندسي للوحات الباب الروماني في الزاوية الجنوبيه الشرقية.

وأضاف أنه يجري العمل الآن لاستكمال أعمال الحفائر بالماميزي الخاص ببطليموس الرابع ورفع وتصوير ودراسه بعض النقوش بمعبد إيزيس بالقلعة شمالي مدينة قفط.

وقالت لورا بنتالاتيشس رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية بقفط، إن الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار والاكتشافات الثمينة، التي تحظى بشغف واهتمام دولي، بكل تفاصيلها، كما تحرص الحكومة المصرية على دعم أعمال التنقيب العلمي عن الآثار المصرية بمختلف المدن المصرية، باعتبار هذا القطاع قطاعا قوميا لكل أبناء مصر.

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