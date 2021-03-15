مؤتمر بغداد الدولي للمياه يؤكد ضرورة مواجهة استهداف المنشآت المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، توصيات مؤتمر بغداد الدولي للمياه، والتي أكدت ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة النشاطات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المائية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة علي راضي قوله إن "المؤتمر يعد الأول من نوعه، وعقد في فترة مهمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مثل هذه المؤتمرات سنويا".وأوضح أن التوصيات أكدت أيضا أهمية المشاريع المشتركة لتقوية الترابط بين الدول، وإيجاد السبل الناجحة للوقوف بوجه التحديات التي شكلت للتغير المناخي عمومًا، وإقليميًا بشكل خاص.