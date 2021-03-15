القومى للترجمة يطلق ورشًا تدريبية عن اللغة الألمانية

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة د. كرمة سامي، تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الألمانية إلى اللغة العربية، وتُعقد الورشة أونلاين على موقع Zoom.يحاضر في الورشة د. ضياء الدين النجار- أستاذ مساعد بقسم اللغة الألمانية، كلية الألسن، جامعة عين شمس.تسعى الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة عمليا على مدار (5) أيام من التدريب التطبيقى المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية للمتدربين وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة. ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجمتهم، وذلك عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين.الفئات المستهدفة: طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين.يتم إعلان المتدربين بموعد بدء الورشة، وإرسال رابط الدخول على الموقع الإلكترونى بعد اكتمال العدد، ويبلغ عدد المتدربين المستهدفين فى الورشة: (15) متدربا.على من يرغب بالاشتراك فى الورشة الحضور إلى مقر المركز القومى للترجمة، خلال الفترة من 14-3-2021 حتى 24-3-2021، لتسجيل البيانات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء (عدا يومى الجمعة والسبت).