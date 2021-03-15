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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الوقاية من فيروس كورونا» ندوة بإعلام زفتى

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:14 م
ندوة بإعلام زفتي
ندوة بإعلام زفتي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد مركز النيل للإعلام بزفتى بمحافظة الغربية ندوة إعلامية حول "الوقاية من فيروس كورونا" بقاعة مركز النيل بزفتى استهدفت رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بخطورة فيروس كورونا.

تحدث خلال اللقاء الدكتور حمدى أحمد موافى، أخصائى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بمستشفى حميات زفتى متحدثا عن صعوبات فيروس كورونا، قائلا إن من صعوبات الفيروس صعوبة تشخيصه وأن بعض أعراضه تتشابه مع أعراض الأنفلونزا "من رشح وزكام وكحة".
وأضاف أن من صعوبات الفيروس أيضا المضاعفات التى تحدث نتيجة الإصابة، وأنه يمكن أن يصيب كل أجهزة الجسم ويسبب مشكلات بالقلب والمخ.

ومن أشهر المضاعفات التى يسببها الفيروس جلطات الدم فى الرئة، ومن الصعوبات أيضا تطور المرض بشكل مفاجئ وبدون أى توقعات.

وأكد الدكتور حمدى موافى ضرورة متابعة العزل المنزلي بدقة، نتيجة لسرعة تطور الفيروس ومضاعفاته، لافتا إلى أن تشخيص فيروس كورونا غير مؤكد بالأشعة المقطعية أو بتحليل الدم إلا المسحة، حيث إن وسائل التشخيص المذكورة لا تعطى نتيجة مائة بالمائة.

وتحدث أيضا عن أعراض الفيروس وعن طرق الوقاية وهى "ارتداء الماسك وأكد على ضرورة شراء نوع جيد منه- غسل الأيدى بالماء والصابون أو استخدام الكحول- والتباعد الاجتماعى فى الأماكن المزدحمة".

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة من قبل الجمهور وأسئلتهم عن فيما بعد التعافى وما هى مضاعفات الفيروس بعد التعافى وكانت الإجابة من دكتور حمدى على أن هناك دراسات تؤكد على حدوث بعض المضاعفات بعد التعافى كاستمرار تكسير الجسم وتغيير حاستى الشم والتذوق وحدوث كثير من الجلطات الرئوية.

أدارت اللقاء هبة يمانى وعبدالله الحصرى تحت إشراف محمد عبده، مدير المركز وعزة سرور، مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

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