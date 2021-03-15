ضبط 10 أشخاص تخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 10 أشخاص، تخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبوزعبل ومحطة محاجر أبوزعبل ومحطة ورش أبوزعبل.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بعضهم له معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، وتخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبوزعبل ومحطة محاجر أبوزعبل ومحطة ورش أبوزعبل.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن أجزاء من قضبان حديدية للسكك الحديد وفلنكات ومسامير وأدوات مستخدمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق