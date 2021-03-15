الغرفة التجارية بالدقهلية تُوفر أجهزة تنفس وأشعة لـ3 مستشفيات

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة المهندس أحمد رعب، على تخصيص مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه؛ لتوفير أجهزة طبية لمستشفيات دكرنس العام والسنبلاوين العام ودماص المركزي.جاء ذلك بعد عرض مذكرة الطب العلاجي بشأن حاجة مستشفي دكرنس العام إلى عدد ٢ جهاز تنفس صناعي، وكذلك مستشفي السنبلاوين العام، وحاجة مستشفي دماص المركزي إلى جهاز تنفس صناعي، وجهاز أشعة نقالي.وخاطبت إدارة التموين الطبي محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بشأن حاجة المستشفيات الضرورية لتلك الأجهزة، وعليه فقد عرض محافظ الدقهلية الأمر على الغرفة التجارية، فما كان من رئيس الغرفة التجارية وأعضائها سوى الموافقة الفورية من أجل دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية بالدقهلية، رصدت مبلغ 5 ملايين جنيه لمجابهة فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة، بالإضافة لدعم مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية.