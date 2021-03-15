تهديدات الجو .. لماذا منعت السعودية مرور طائرة "إسرائيلية" فوق أجوائها؟

تأخرت رحلة جوية إسرائيلية، عن الإقلاع من مطار "بن جوريون" صباح أمس الأحد، بسبب امتناع السعودية عن الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها.وبحسب "القناة 13" العبرية، فإن الرحلة كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي.يأتي ذلك بعد 3 أيام من إلغاء رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية في طريقها إلى الإمارات للقيام بأول زيارة رسمية له إلى أبو ظبي بعد توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر الماضي، قبل أن تعود الأردن وتوافق على ذلك، إلا أن الرحلة كان قد تم الإعلان عن إلغائها.قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم ثنيه عن السفر إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المنصرم، في أول زيارة رسمية له، عبر المجال الجوي السعودي، جراء تهديدات صواريخ من اليمن.ومن جهتها كشفت القناة الإسرائيلية في تقرير لها أن "هناك أيضا مشاكل مع المجال الجوي العربية السعودية"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المسلحون الحوثيون من اليمن.