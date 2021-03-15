انتظام صرف تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انتظام صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر مارس ٢٠٢١، للمستفيدين من البرنامج الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٥٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي تكافل الذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون و٩١ ألف.وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.وكانت قد شكلت وزيرة التضامن، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.