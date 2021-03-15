وصول أكثر من 600 مهاجر تونسي إلى إيطاليا عبر البحر خلال فبراير

كشفت منظمة تونسية تعنى بالهجرة اليوم الاثنين، عن وصول أكثر من 600 مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية بطرق غير قانونية عبر البحر في شهر فبراير الماضي.وأفاد العضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، بأن 638 مهاجرا تونسيا تحديدا وصلوا إلى السواحل الإيطالية، وهو رقم أعلى بكثير مما تم تسجيله في نفس الفترة عامي 2019 و2020.وفي المقابل أوقفت وحدات الحرس البحري أكثر من 1200 شخص أكثر من نصفهم غير تونسيين خلال إحباط عمليات هجرة غير شرعية في نفس الشهر.