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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة والآثار» تستضيف 120 شخصية من 40 دولة للترويج للسياحة

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:38 م
فاتن غلاب - رامي حسين
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استضافت منطقة أهرامات الجيزة، أمس، أكثر من 120 شخصية من أكثر من 40 دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة للترويج السياحي لمصر وللمقاصد السياحية والأثرية المختلفة.

وقد رافقهم في الزيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، والذي رافقهم خلال الجولة بالشرح مع عدد من مفتشي الآثار بالمنطقة، وبدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر، ثم منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، كما التقطوا الصور التذكارية.

وقد أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي اعتبروها فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم، متمنين زيارة مناطق أثرية أخرى للتعرف على المزيد من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص باستمرار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر.

ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي أُقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي، حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

بالإضافة الى استضافة منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه، وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر، لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم، منها المملكة المتحدة، وأوكرانيا، والتشيك، وعدد من الدول العربية.

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