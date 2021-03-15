جامعة القناة تنظم برنامجًا لطلاب مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى تستكمل الجامعة سلسلة الزيارات التوعوية والتثقيفية لمدارس الإسماعيلية فى مختلف مجالات المعرفة والتوعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تأتى في إطار التوجه المجتمعي الذي تتبناه الجامعة بالعمل على تناول مشكلات المجتمع ومحاولة حلها، وتوعية الأفراد بأهم القضايا.وتنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة زيارات لطلاب وطالبات مدرسة ٢٤ أكتوبر الإعدادية الرسمية للغات، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق ١٧ مارس الجاري بمحاضرة حول التعريف ببنك المعرفة المصرى وكيفية الاستفادة منه وتلقيها الدكتورة نهى العاصىويوم الأحد الموافق ٢١ مارس محاضرة للدكتور رمضان محمد حول نشر الشائعات وآثارها على المجتمع، وأخرى للدكتورة نشوى سعد حول كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس.كما تستمر الزيارات خلال شهر إبريل القادم بمحاضرة عن الدعم النفسي للمراهق للدكتورة إيمان جريش يوم الأربعاء الموافق ٧ إبريل، وأخرى للدكتور رمضان محمد حول خطوات الوصول للتميز فى يوم الأحد الموافق ١١ إبريل.يأتى هذا البرنامج بإشراف عام المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.