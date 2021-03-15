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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أرض الوهم».. كتاب جديد للكاتب أحمد عاطف

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:35 م
أرض الوهم
أرض الوهم
محمد مجدي
طباعة
يستعد الكاتب أحمد عاطف لطرح أجدد مؤلفاته، كتاب بعنوان"أرض الأوهام "، والمقرر أن يشارك به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الجديدة 2021.

وأعرب الكاتب أحمد عاطف عن بالغ سعادته، لانتشار الأعمال الأدبية والروائية، ورجوع رونق الشغف إلى القراءة، والمنافسة المثمرة بين الكتاب لإرضاء الذوق العام للقراء.

ويدور الكتاب حول حياة الإنسان ومعاناته وطرق معالجته للمشكلات التي تواجهه، حيث يتناول الكتاب في الفقرة الأولي التربية، يليها التعليم، ثم الصداقات، ثم الحب وزواج وأخيرًا علاقة الإنسان بأطفاله والتي يتكرر فيها ذات المشكلات التي مر بها الأباء، ولكن في شكل ساخر، بمضمون حقيقي يحدث على أرض الواقع.

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