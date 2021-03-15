«أرض الوهم».. كتاب جديد للكاتب أحمد عاطف

يستعد الكاتب أحمد عاطف لطرح أجدد مؤلفاته، كتاب بعنوان"أرض الأوهام "، والمقرر أن يشارك به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الجديدة 2021.وأعرب الكاتب أحمد عاطف عن بالغ سعادته، لانتشار الأعمال الأدبية والروائية، ورجوع رونق الشغف إلى القراءة، والمنافسة المثمرة بين الكتاب لإرضاء الذوق العام للقراء.ويدور الكتاب حول حياة الإنسان ومعاناته وطرق معالجته للمشكلات التي تواجهه، حيث يتناول الكتاب في الفقرة الأولي التربية، يليها التعليم، ثم الصداقات، ثم الحب وزواج وأخيرًا علاقة الإنسان بأطفاله والتي يتكرر فيها ذات المشكلات التي مر بها الأباء، ولكن في شكل ساخر، بمضمون حقيقي يحدث على أرض الواقع.