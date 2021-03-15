الرئيس الفرنسي يدعو مجددًا إلى حل سياسي للنزاع في سوريا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددًا اليوم الإثنين، إلى إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا، الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.وكتب ماكرون، في تغريدة: «إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يومًا عن هذه المعركة».وأضاف: سنبقى إلى جانبها للاستجابة إلى حاجاتها الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي.وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.