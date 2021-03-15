فودة يهنئ المصريين وأبناء جنوب سيناء بالعيد القومي

هنأ محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، جموع الشعب المصري عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة بمناسبة العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.وقدم فودة التحية لجميع شهداء الوطن والتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل راية مصر دائمًا عالية خفاقة.وقال المحافظ إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصري بمختلف فئاته ومعتقداته سببًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليًا في جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة.