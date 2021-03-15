إنهاء محاكمة زعيم الانقلاب فى مالى أمادو سانوجو دون صدور حكم

قضت محكمة الجنايات في عاصمة مالي "باماكو"، بإنهاء محاكمة زعيم الانقلاب السابق أمادو سانوجو دون صدور حكم.واستندت المحكمة إلى قانون مثير للجدل صدر عام 2019 باسم المصالحة، ويتيح إمكانية العفو عن مرتكبي جرائم معينة قاموا بها خلال أزمة عام 2012 في البلاد.وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الإثنين، أن المحكمة تذرعت باتفاقية التعويض المبرمة بين الدولة والأطراف المدنية.وكانت مصادر قضائية وعسكرية، قالت في 20 مارس عام 2014، إن زعيم انقلاب عسكري سبب الفوضى في مالي قبل عامين وسمح بالسيطرة على شمال البلاد بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقاله.يذكر أن الجنرال أمادو سانوجو، اعتقل في نوفمبر عام 2014، واتهم بالضلوع في الخطف فيما يتعلق باختفاء العشرات من القوات الموالية للرئيس المعزول أمادو توماني توري أثناء الانقلاب عام 2012.