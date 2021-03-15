رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنهاء محاكمة زعيم الانقلاب فى مالى أمادو سانوجو دون صدور حكم

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:23 م
محكمة
محكمة
أ ش أ
طباعة
قضت محكمة الجنايات في عاصمة مالي "باماكو"، بإنهاء محاكمة زعيم الانقلاب السابق أمادو سانوجو دون صدور حكم.

واستندت المحكمة إلى قانون مثير للجدل صدر عام 2019 باسم المصالحة، ويتيح إمكانية العفو عن مرتكبي جرائم معينة قاموا بها خلال أزمة عام 2012 في البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الإثنين، أن المحكمة تذرعت باتفاقية التعويض المبرمة بين الدولة والأطراف المدنية.

وكانت مصادر قضائية وعسكرية، قالت في 20 مارس عام 2014، إن زعيم انقلاب عسكري سبب الفوضى في مالي قبل عامين وسمح بالسيطرة على شمال البلاد بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقاله.

يذكر أن الجنرال أمادو سانوجو، اعتقل في نوفمبر عام 2014، واتهم بالضلوع في الخطف فيما يتعلق باختفاء العشرات من القوات الموالية للرئيس المعزول أمادو توماني توري أثناء الانقلاب عام 2012.

موضوعات متعلقة

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

القومى للترجمة يطلق ورشًا تدريبية عن اللغة الألمانية

موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

غدًا.. عاشر أمسيات «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر - فيتنام»