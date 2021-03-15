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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد موقف «الفيوم - بني سويف» وتطوير ميدان الدكتور محمد مراد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:31 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي التي توافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، موقف "الفيوم بني سويف"، وتطوير ميدان الدكتور محمد مراد.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أعمال تطوير ميدان الدكتور محمد مراد، كما تفقد سير العمل بمشروع تطوير وميكنة موقف سيارت الأجرة الفيوم بني سويف بمنطقة الحواتم.

وأضاف، أن المحافظ تفقد ميدان الدكتور محمد مراد أمام كلية الخدمة الاجتماعية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم بنى سويف"، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من تطوير الموقف هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك رفع كفاءة المظلات والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونيًا، كما يشمل مخطط التطوير أيضًا وضع شاشات للإعلانات داخليًا وخارجيًا، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإلكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آليًا بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلًا مع الاستغلال الأمثل لها.

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