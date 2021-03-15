تجديد كوبري نزلة عبيد ورفع 55 طن مخلفات بنزلة حسين وصفط الخمار بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم أعمال إحلال وتجديد كوبري نزلة عبيد وطهنا لجبل حيث تم تركيب الشدة الخشبية كما قامت برفع 55 طن مخلفات وقمامة وأتربة وواصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدخل قرية طهنا الجبل.قال العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في إطار رفع كفاءة الطرق وتقديم خدمة جيدة للمواطنين وتيسير حركة المواطنين والسيارات قامت الوحدة المحلية لقرية نزله حسين اليوم بمتابعة أعمال احلال وتجديد كوبرى نزله عبيد وطهنا الجبل، حيث تم تركيب الشدة الخشبية لصب الأعمدة الخرسانية وجاري العمل على قدم وساق لتسليم الكوبري خلال شهر طبقا للجدول الزمني المحدد وبالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبجودة ودقة عالية.أضاف أبو كريشة أن قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين اعمال صيانة وإنارة الكشافات بمدخل قرية طهنا الجبل والطريق العام حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث كما واصل قسم البيئة التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين وصفط الخمار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وقام برفع 55 طن من المخلفات والتراكمات وتفريغ الصناديق أول بأول من نقاط التجمع بالقرية والقري التابعة لها منعا لانتشار الأمراض والأوبئة لخلق في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات لإنارتها وتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات والقمامة والتربة من الشوارع لرفع مستوى وكفاءة منظومة النظافة وتوفي بيئة صحية جيدة للمواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.