شيخ الطريقة التجانية يستقبل أمير ولاية كيفي النيجيرية

استقبل الشيخ محمد الحافظ التجاني، الأمير شيهو عثمان ياموسا، أمير ولاية كيفي النيجيرية، بالزاوية التجانية الكبرى مقر المشيخة العامة للطريقة التجانية بالمغربلين.وتهدف الزيارة إلى مد جسور التعاون بين الزوايا الصوفية بدولة نيجيريا، وبين الطريقة التجانية بمصر، وذلك لنشر الفكر الإسلامي الوسطى ومحاربة التشدد في ربوع إفريقيا.وزار أمير ولاية كيفي أضرحة شيوخ وعلماء الطريقة التجانية، وأكد على أهمية دورهم في نشر الدين الإسلامي الحنيف في ربوع إفريقيا.