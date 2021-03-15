«الحرمان» يدفع ربة منزل للانتحار بالإسكندرية.. وقرارات عاجلة من النيابة

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار ربه منزل من الطابق الـ13 بسبب حالتها النفسية السيئة للخلاف مع زوجها الذي غادر المنزل وأخذ طفلها وحرمه منها، كما قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، واستدعاء زوج ووالدة المتوفاة لسؤالهما.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يُفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من أعلى عقار بشارع 26 المتفرع من الإصلاح بمنطقة الفلكي دائرة القسم.وانتقل على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة «آ.ع»، 35 سنة، ربة منزل، مسجاة في منور العقار، وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف.وبسؤال والدتها، قررت أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بسبب حدوث مشاكل مع زوجها الذي غادر منزل الزوجية وأقام لدى أسرته، ثم عاد منذ أسبوعين وأخذ طفلها البالغ من العمر عامين ونصف ومنعها من رؤيته إلا أنها حاولت الانتحار ليلا بإلقاء نفسها ونجحت في إنقاذها، إلا أنها عاودت المحاولة في اليوم التالء مستغلة انشغالها في المطبخ وغافلتها وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الـ13.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.