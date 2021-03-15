كوشينر يتوقع انضمام دول عربية جديدة للتطبيع مع إسرائيل

زعم صهر ومستشار الرئيس الأمريكى السابق، جاريد كوشنر، انضمام دول عربية جديدة إلى عملية التطبيع مع إسرائيل.وقال كوشنر: "نحن نشهد آخر بقايا ما عرف بالصراع العربي الإسرائيلي"، مضيفا كان أحد أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل والفلسطينيون خلافاتهم لم يكن هذا صحيحا أبدا"، وفقا لتصريحاته مع صحيفة "وول ستريت جورنال|.وأوضح كوشنر أن العالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية بل يراهن على أنها ستزدهر، على حد قوله.وتابع كوشينر "هناك أيضا العديد من الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك عمان وقطر وموريتانيا، ويجب متابعة هذه العلاقات بقوة، وخاصة أن كل صفقة ضربة لمن يفضل الفوضى"، على حد تعبيره.