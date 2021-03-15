محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدين كنسيين للتهنئة بالعيد القومي

استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وفدين من الكنيستين القبطية واليونانية الأرثوذكسيتين، لتقديم التهنئة بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.استقبل المحافظ الوفدين، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، ضم الوفد نيافة المطران ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، وعددًا من رهبان الدير، ونيافة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسي النبي، والراهب يشوع السينائي وكيل دير موسي النبي، وعددًا من رهبانه.وقدم الوفدان التهنئة القلبية لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية للدبلوماسية المصرية، وجموع الشعب المصري، والتحية لقادة مصر العظام الذين خاضوا المعارك العسكرية والدبلوماسية للحفاظ على كل حفنة من تراب الوطن الغالي بمناسبة الذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن.من جانبه رحب المحافظ بالوفد مقدمًا التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية لعودة طابا إلى أحضان الوطن.