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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 6 من محافظي بني سويف السابقين ضمن فعاليات العيد القومي

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عددًا من محافظي بني سويف السابقين، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2021، والذي تحتفل به المحافظة في الخامس عشر من شهر مارس كل عام إحياء لذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919.

حيث استقبل محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" 6 من المحافظين السابقين ممن تقلدوا منصب المحافظ خلال السنوات الماضية، والذين قد تمت دعوتهم لمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بالعيد القومي لبني سويف هذا العام.

حيث أعرب المحافظ، د. محمد هاني غنيم، عن سعادته بتلبية الأفاضل محافظي بني سويف الدعوة وحرصهم على الحضور، مشيدا بما قدموه وسعوا في تنفيذه من مشروعات الدولة وتركوا بصماتهم الواضحة في كل مجال يتعلق بحياة المواطنين، وتلمس إخلاصهم وجهودهم التي تفانوا في بذلها من أجل تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق طموحات وآمال المواطن البني سويفي.

وشملت قائمة المكرمين من المحافظين السابقين "بحسب التسلسل الزمني لتولى المنصب":(الدكتور أنس جعفر، اللواء أحمد عابدين، الدكتور عزت عبدالله، المستشار مجدي البتيتي، المستشار محمد سليم، المهندس شريف حبيب".

حيث أهداهم محافظ بني سويف درع شعار المحافظة، ناقلا لهم تحيات وإعزاز وتقدير كافة أبناء المحافظة وتقديرهم للجهود التي بذلوها أثناء توليهم المسؤولية وحملهم الأمانة التي كلفوا بها على أكمل وجه، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد ومزيد من الصحة والخير لهم والرخاء والأمن والتنمية لمصرنا الحبيبة.

شهدت فعاليات التكريم حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،:اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني ببني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، العميد طيارأ.ح مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة.

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