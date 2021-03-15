«فتح» تؤكد خوض الانتخابات الفلسطينية بقائمة موحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة.وأضاف أبو ردينة - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين أن حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب شعبنا لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الادارة الأمريكية الجديدة، والتي أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب.وتابع: هذه الإدارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهي ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعي كما جرت العادة منذ اتفاق اوسلو.هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة بأي جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا والمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان في هذا الخصوص.