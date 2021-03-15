رئيس منتدى المرأة الأوروبية تؤكد أهمية الثقافة العامة للمرأة العربية

أكدت رئيس منتدى المرأة الأوروبية بسويسرا الدكتورة فوزية عبد المنعم العشماوي، أهمية تحلي المرأة بالمنظمات العربية بالثقافة العامة، لتيسير التواصل مع نظرائها بالمنظمات الدولية النسائية، مشيرة إلى أهمية أن تتمتع المرأة بالمنظمات النسائية العربية بدراية وثقافة عامة؛ حتى تتمكن من فتح حوار دائم مع نظرائها بالغرب، وإيصال الصورة الصحيحة للإسلام، خاصة وأنه كرم المرأة، وأعطى لها حقوقها كاملة دون أي انتقاص.وانتقدت عشماوي- في تصريحات على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر العام الحادي والثلاثين لحوار الأديان والثقافات بعنوان " احترام الخصوصية الثقافية للآخر"- غياب الوجود إسلامي على ساحة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان، خاصة وأنها خلاصة الفكر الإنساني، موضحة أن دول العالم شاركت في وضع ديباجة مواثيق تلك المنظمات في غياب التواجد الإسلامي.وأشادت بدور المبادرات الحميدة للحوار وعلى رأسها وثيقة الأخوة الإنسانية التي أبرمت بين شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، خاصة بعد أن اعترف بها العالم واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة، وإعلان 4 فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، مثمنة زيارة البابا فرانسيس للعراق وتأكيده على احترام وقبول الآخر ونشر السلام الأخوة.وأوضحت عشماوي أن تلك المبادرات لها مردود دولي يجب الاهتمام به، إضافة إلى التركيز على وسائل الإعلام الخارجية ونشرها لتلك المبادرات، وصورة الإسلام بالخارج، مؤكدة أن أهم ركائز الحوار هو أن تقوم على فهم الآخر دينيا حتى يستطيع أن يتجاوب.