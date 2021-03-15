الخارجية الأردنية تدين استهداف الحوثيين للسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، استمرار ميليشيات الحوثي تصعيد هجماتها الإرهابية واستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مفخخة مسيرة دون طيار تجاه مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، على إدانة واستنكار هذا التصعيد الخطير والممنهج وعلى موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة في استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".وجدد الفايز موقف بلاده الداعم ووقوفها بالمطلق إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشددا كذلك على موقف المملكة الدائم أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.