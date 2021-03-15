حبس محام وزوجته لإدخالهما مخدرات داخل الحجز بطنطا

أمرت نيابة قسم ثان طنطا بحبس محام وزوجته، ١٥ يوما، على ذمة التحقيق بعد قيامهم بإدخال مواد مخدرة إلى أحد الموكلين لديهم داخل محبس القسم.كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد بالقبض على محام وزوجته المحامية أثناء إدخالهما مواد مخدرة إلى أحد الموكلين لديهما داخل الحجز، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم ٤ أيام وجددها قاضي المعارضات.