محافظ الفيوم يفتتح مشروع تطوير كورنيش باغوص
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:19 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي توافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع تطوير كورنيش باغوص.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل إنترلوك بطول 200 متر، على إجمالي مسطح 4400 متر، بتكلفة بلغت مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بالمظهر الحضاري للمنطقة التي تم الانتهاء من تطويرها، موجهًا بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.
كما وجه "الأنصاري" بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلًا عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل إنترلوك بطول 200 متر، على إجمالي مسطح 4400 متر، بتكلفة بلغت مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بالمظهر الحضاري للمنطقة التي تم الانتهاء من تطويرها، موجهًا بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.
كما وجه "الأنصاري" بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلًا عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.