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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مشروع تطوير كورنيش باغوص

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي توافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع تطوير كورنيش باغوص.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل إنترلوك بطول 200 متر، على إجمالي مسطح 4400 متر، بتكلفة بلغت مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بالمظهر الحضاري للمنطقة التي تم الانتهاء من تطويرها، موجهًا بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.

كما وجه "الأنصاري" بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلًا عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.

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