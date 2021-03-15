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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات شبكة قنوات cbc في رمضان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:18 م
cbc
cbc
دعاء عبد المقصود
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تستعد شبكة قنوات cbc لعرض عدد من الأعمال الدرامية عبر شاشتي cbc وcbc دراما في موسم رمضان المقبل.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض 5 أعمال درامية من إنتاج الشركة عبر شبكة cbc، حيث من المقرر عرض 3 مسلسلات بشكل حصري على الشاشة، على أن تعرض cbc مسلسلين آخرين بالتزامن مع إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وترصد "الدستور" خلال هذا التقرير قائمة مسلسلات شبكة cbc في رمضان، حيث تعرض 3 مسلسلات بشكل حصري، وهي:

"اللي مالوش كبير " من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ومسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي تامر مرسي والعدل جروب جمال العدل.

وتعرض القناة أيضا مسلسل "ضد الكسر" بشكل حصري، وهو من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، مصطفى درويش، حمزة العيلي، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

فيما تعرض القناة مسلسلين بالتزامن مع عرضهم مع إحدى القنوات الأخرى والمتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما:

"القاهرة كابول" وهو من بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

كما تعرض مسلسل "كل ما نفترق" وهو من بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

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