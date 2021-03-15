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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تطعيم 3.5 مليون شخص بلقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:17 م
كورونا
كورونا
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أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن 3.5 مليون شخص في روسيا قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس "كورونا" بلقاح "سبوتنيك V".

وذكر الصندوق- في بيان اليوم الإثنين- "أن روسيا تتصدر أوروبا في عدد الدورات المكتملة للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث لم تقم أي دولة أوروبية أخرى بتلقيح 3 ملايين نسمة بشكل كامل".

وأضاف البيان: أن بريطانيا، التي يذكرها الكثيرون كمثال للتطعيم السريع، هي أدنى في هذا المؤشر من روسيا بأكثر من مرتين، مشيرا إلى أن روسيا، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، هي من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث عدد الأشخاص، الذين تم تطعيمهم بمكونين ضد فيروس كورونا.

كانت وسائل إعلام روسية وأجنبية قد ذكرت- في وقت سابق- أن دولًا منفردة في الاتحاد الأوروبي تفكر ببدء مفاوضات مع الشركات المصنعة للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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