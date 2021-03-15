روسيا: تطعيم 3.5 مليون شخص بلقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن 3.5 مليون شخص في روسيا قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس "كورونا" بلقاح "سبوتنيك V".وذكر الصندوق- في بيان اليوم الإثنين- "أن روسيا تتصدر أوروبا في عدد الدورات المكتملة للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث لم تقم أي دولة أوروبية أخرى بتلقيح 3 ملايين نسمة بشكل كامل".وأضاف البيان: أن بريطانيا، التي يذكرها الكثيرون كمثال للتطعيم السريع، هي أدنى في هذا المؤشر من روسيا بأكثر من مرتين، مشيرا إلى أن روسيا، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، هي من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث عدد الأشخاص، الذين تم تطعيمهم بمكونين ضد فيروس كورونا.كانت وسائل إعلام روسية وأجنبية قد ذكرت- في وقت سابق- أن دولًا منفردة في الاتحاد الأوروبي تفكر ببدء مفاوضات مع الشركات المصنعة للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.