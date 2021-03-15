الخارجية الأردنية تدين فتح كوسوفو سفارة بالقدس: خطوة غير شرعية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، قيام كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وقال الفايز فى بيان صحفى، إن أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.