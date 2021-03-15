«أوقاف جنوب سيناء» تستعد لزيارة وزير الأوقاف

تستعد مديرية أوقاف جنوب سيناء بقيادة إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، لاستقبال وفد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمشاركة في أعياد سيناء.وتقرر افتتاح بعض المساجد بالمحافظة بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها ومنهم مسجد السلام بمدينة طورسيناء، والذي من المقرر إقامة صلاة الجمعة ونقلها على قنوات التليفزيون من رحابه وسيكون الوزير خطيبًا للجمعة.وتستعد المديرية لتنفيذ لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومتابعة يومية من الشيخ إسماعيل الراوي وكيل الوزارة، يأتي ذلك في ظل استعداد محافظة جنوب سيناء بالاحتفال بالعيد القومي ورفع العلم على طابا.