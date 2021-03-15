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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:13 م
كورونا
كورونا
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أفادت دراسة علمية بأن ما يقرب من 50.5% من سكان روسيا كونوا أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة التي أجراها فريق من علماء جامعة بطرسبورج الأوروبية، ومستشفى "إسكندنافيا"، ومختبر "جينيتيكو"، ومعهد الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية، إلي أن عدد المصابين بفيروس كورونا، قد انخفض بشكل ملحوظ في موسكو، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" بين كبار السن.

وأشار الباحثون - إلى أن عدد السكان الذين لديهم مناعة ضد الفيروس التاجي قد ارتفع إلي الضعف خلال فصل الشتاء.

من جانبها، أوضحت نائبة معهد الإنفلونزا لدى وزارة الصحة الروسية، داريا دانيلينكو، أنه يمكن التغلب على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف المقبل، بشرط زيادة وتيرة حملة التطعيم، حيث سيستبعد السكان الذين قد تشكلت لديهم المناعة العودة إلى المستوى السابق للمصابين بالفيروس التاجي.

وكان استطلاع للرأي قد كشف في وقت سابق، أن أكثر من 10% من سكان المدن الكبرى بروسيا، قد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن امتلاك نصف السكان للمناعة أمر كاف، لاستقرار الأوضاع وانخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، إلا أن هذا المؤشر يجب أن يرتفع إلى 70: 80% لفرض السيطرة التامة على الفيروس التاجي.

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