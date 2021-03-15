«بهجة وسرور».. إقبال كبير على معرض الزهور في يومه الثالث (صور)

شهد معرض زهور الربيع المقام بحديقة الأورمان بالجيزة، إقبالا كثيفًا في يومه الثالث، حيث يتوافد الزائرين منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه اليوم؛ لشراء مستلزماتهم من النباتات والزهور والتنزه داخل الحديقة.ولم يفوت الزوار الفرصة لالتقاط الصور التذكارية مع المناظر الرائعة بين الورود في أجواء تسودها البهجة والسرور.وافتتح معرض زهور الربيع، صباح السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاند سكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف أنواع التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.