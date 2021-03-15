سفارة روسيا في ميانمار تعزز إجراءاتها الأمنية تحسبا لوقوع أعمال عنف
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:09 م
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أكدت السفارة الروسية في ميانمار، اليوم الإثنين، تعزيز إجراءاتها الأمنية؛ نتيجة للتوترات السياسية الداخلية المتزايدة في الفترة الأخيرة في البلاد، وتحسبا لوقوع أعمال عنف.
وقالت السفارة- في بيان: "فيما يتعلق بتفاقم الوضع السياسي الداخلي، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك حماية البعثة الدبلوماسية من قبل قوات الأمنية في البلاد".
وقالت السفارة- في بيان: "فيما يتعلق بتفاقم الوضع السياسي الداخلي، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك حماية البعثة الدبلوماسية من قبل قوات الأمنية في البلاد".