سفارة روسيا في ميانمار تعزز إجراءاتها الأمنية تحسبا لوقوع أعمال عنف

أكدت السفارة الروسية في ميانمار، اليوم الإثنين، تعزيز إجراءاتها الأمنية؛ نتيجة للتوترات السياسية الداخلية المتزايدة في الفترة الأخيرة في البلاد، وتحسبا لوقوع أعمال عنف.وقالت السفارة- في بيان: "فيما يتعلق بتفاقم الوضع السياسي الداخلي، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك حماية البعثة الدبلوماسية من قبل قوات الأمنية في البلاد".