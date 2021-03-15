رئيس استئناف القاهرة: نرحب بدعوة الرئيس للاستعانة بالمرأة في النيابة

رحب المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، بدعوة رئيس الجمهورية للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.وقال المستشار الأودن: "محكمة استئناف القاهرة بها 13 قاضية بينهم 8 قاضيات بدرجة رئيس استئناف و3 قاضيات بدرجة نائب رئيس استئناف وقاضيتان بدرجة مستشار، وأنهن أثبتن جدارة وكفاءة عالية من خلال عملهن بدوائر الجنايات والتعويضات والأسرة، وذلك استجابة لرغباتهم في العمل بتلك الدوائر.وأوضح المستشار الأودن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة يبحث حاليا التوجيهات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقلها المستشار عمر مروان وزير العدل بالتواصل مع المجلس، حيث سيتم إصدار قرار بالشروط اللازمة للقبول بالنيابة العامة.