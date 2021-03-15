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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء قسم كلى صناعي خاص بالأطفال في كفر الزيات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:08 م
الدكتور عبدالعال
الدكتور عبدالعال قوزع
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، موافقة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنشاء قسم كلى صناعي خاص بالأطفال، يعد الأول من نوعه بمحافظة الغربية بسعة ٦ ماكينات غسيل كلوى كمرحلة أولى.

جاء ذلك على خلفية اجتماع للهيئة الطبية بالمستشفى، بحضور مدير المستشفى وأعضاء إدارة المستشفى، والدكتورة ريهام عرفة رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى مع الأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفى، لمناقشة آخر تحديثات البروتوكولات الطبية ووضع السياسة العلاجية التى سوف تتبع بالأقسام المختلفة الفترة القادمة.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه سيتم البدء في إنشاء أقسام جديدة بالمستشفى لأول مرة متمثلة في إنشاء قسم جراحة أطفال وجراحة قلب وصدر وقسم خاص بالأمراض النفسية والعصبية، والتخطيط بإنشاء عيادات خاصة بهم في مبنى العيادات الخارجية عند إعادة افتتاحها، واعتماد الزمالة في أقسام التخدير والأشعة التشخيصية والتحاليل، وفي انتظار اعتماد باقي الأقسام في الزمالة المصرية.

ولفت إلى أن هذا يأتى فى إطار الحرص على متابعة التطورات الصحية الخاصة بالمرضي على أساس علمى دقيق، للمساهمة في رفع نسب الشفاء، والعمل على تحقيق رؤية المستشفي بتقديم خدمة علاجية متميزة متكاملة في كافة التخصصات الطبية وتصدر قائمة المستشفيات ذات نسب الشفاء المرتفعة.

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