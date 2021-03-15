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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كاميرا فى عربة السيدات».. مترو الأنفاق يواجه التحرش

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:34 م
متحرش مترو الانفاق
متحرش مترو الانفاق
هاجر رضا
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حالة من الغضب أثيرت عبر مو اقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما نشر أحد الأشخاص يدعى "أحمد ناجي" فيديو ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحاول التحرش بخطيبته داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق، الأمر الذي تداوله جميع رواد "فيسبوك"، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الفيديو الذي نشر عبر "فيسبوك" أظهر شاب جالس على المقعد المقابل للفتاة لها داخل عربة المترو، بفتح "سوستة البنطلون"، في وجود شابان آخران في نهاية العربة، لم ينتبها لتصرفات المتحرش- على حد وصفها.

وسرد "ناجي" صاحب المنشور، وخطيب الفتاة، أنها نجحت في تصوير الشاب، وقت انشغاله بمراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأنها اتصلت به وأخبرته عن تصرف الشاب المشين وطلب منها ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، بل باشرت نيابة النزهة الجزئية التحقيق في البلاغ رقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بواقعة تعرض فتاة للتحرش داخل مترو الأنفاق.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطين الأول والثانى للمترو، ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخل عربات المترو بالخطين، لمراقبة سلوكيات الركاب ومواجهة المتحرشين.

وعلق "عبد الهادي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على محاولة التحرش ببنت في عربية المترو بالخط الثالث، وقال في تصريح: "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه الخروج عن المألوف، ويقوم بأعمال مشينة"، وأوضح أن كل القطارات سوف تكون بها كاميرات مراقبة، لمراقبة سلوكيات الركاب خلال الفترة المقبلة.

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