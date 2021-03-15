بعد غياب سنوات.. «التكذيب» يضع ميادة الحناوي على عرش «جوجل»

تصدرت الفنانة ميادة الحناوي، تريند «جوجل»، عقب ظهور بعد فترة غياب طويلة، حيث خرجت لتكذّب الشائعات التي انتشرت عنها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر».وترصد «الدستور» أبرز تصريحات ميادة الحناوي، التي أدلت بها مؤخرًا:- اختفاء السنوات الماضية كان لظروف طارئة تمر بها، لا سيما مع انتشار وباء كورونا.- أختى وأخي كانا مرضى وهذا سبب ابتعادي عن الساحة.- أشارت إلى أن سبب الابتعاد هو وفاة شقيقتها الوحيدة وإجراء شقيقها عملية قلب مفتوح.-وتحدثت عن الشائعات التي أطلقت عنها، قائلة:«الدنيا فيها موت وفيها حياة، حرام حرام حرام الشائعات دي، ربنا يتولاهم فعلا، شوية يقولوا عندي كورونا، وشوية يقولوا ادعولها في العزل، ووصلت للزهايمر؟!».- وتابعت: «كان ضميري يؤنبني لما كنت عاوزه أغني في وسط جائحة كورونا، الناس بتموت والحالة الاقتصادية تعبانة، فعلا ضميري كان يؤنبني».- خرجت من حالة الحزن.