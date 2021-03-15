الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق في جلسة تاريخية، شهدت حضورًا دوليًا واسعًا.وشارك في جلسة أداء اليمين إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في طرابلس في وقت سابق من اليوم، مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء دول مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا وتونس والمغرب والجزائر، كما شارك عدد من السفراء عبر تقنية الزوم، وفق ما صرح المتحدث باسم البرلمان.