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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء مؤسسات فى ولاية كارولينا بأمريكا بعد العثور على متفجرات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أخلت قوات الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية مؤسسات محلية، بعد أن عثرت على عدد من العبوات الناسفة ومتفجرات.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن شرطة مدينة بريفارد بالولاية تلقت بلاغًا بوجود العديد المتفجرات المشتبه بها بالقرب من كنيسة في المدينة ومبنى خدمات في مقاطعة ترانسيلفانيا، وتبين فيما بعد أنها عدة عبوات صغيرة لم تنفجر.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم تطويق المنطقة وإخلاء المؤسسات المحلية كإجراء احترازي دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات، بينما بدأت التحقيقات لكشف الملابسات.

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