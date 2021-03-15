رئيس الغردقة: توصيل الغاز الطبيعى لـ 98% من مناطق المدينة

قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي بنسبة 98% من مناطق مدينة الغردقة، وليس هناك مناطق متبقية سوى تقسيم الوزراء شمال المدينة، وسيتم توصيل الغاز عند توصيل المرافق الأساسية له.وأضاف رئيس مدينة الغردقة في بيان اليوم، أنه لتقديم خدمات للمواطنين وإظهار المظهر الجمالي لمدينة الغردقة تم تركيب إنارة لجميع شوارع المدينة الفرعية والرئيسية حيث تم تركيب 850 عمود إنارة جديد بمدينة الغردقة منها، 142 عمود في مبارك 2، و100 عمود في مبارك 8، و80 بمنطقة القيادات 170 عمود بالوفاء، و250 عمود بمنطقة أبو عشرة، لتصبح جميع شوارع الغردقة بداخلها الإنارة.وأوضح وجدي أن تم تدعيم عدد مناطق بالغردقة بـ 53 صندوق جهد منخفض، و16 محولا في مناطق الأحياء والنجدة، وكذلك هناك 37 صندوق جهد منخفض، و4 محولات في منطقة الانتر بتكلفة 9 ملايين جنيه، لافتًا الي أنه بنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من توصيل جميع خطوط الغاز للمدينة كاملة.