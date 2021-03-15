السيطرة على حريق منزل فى إمبابة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق منزل في منطقة إمبابة، دون وقوع إصابات بين السكان، وتحرر محضر بالواقعة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل منزل في منطقة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.