الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز من مليشيا الحوثي

حرر الجيش اليمني، اليوم الاثنين مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي.وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش، ولا يزال التقدم مستمرًا وسط تراجع للمليشيات الحوثية".وأضاف المصدر "أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات".