عرض مسلسل «لعبة نيوتن» على شاشة mbc في رمضان

حصلت شبكة mbc على حقوق عرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة مني زكي، خلال الموسم الرمضاني المقبل بشكل حصري.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل منذ أيام، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي.ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهدهم الأخيرة في المسلسل، والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل بعد تأجيله من رمضان الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتجسد منى زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث."لعبة نيوتن"، يشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.