حكايات الأبطال.. أطفال «السرطان» يقهرون «كورونا»

لا يحاربون على جبهة واحدة، أو يصارعون عدو واحد، بل رغم صغر سنهم يحاربون على جبهتين من المرض، هم أول فئة أشار إليهم الجميع أنهم سيكونوا عرضة للإصابة وربما الموت؛ بسبب مناعتهم الضعيفة التي ستزيد على مرضهم مرض آخر.لكنهم استطاعوا الانتصار رغم وهن الجسد وضعف المناعة وقلة الحيلة، من خلال إرداتهم القوية رغم صغر سنهم، وانتصروا على أحد الجبهتين وهزموا أحد المرضين، ربما لم يستطع أصحاء فعل ذلك، إلا إنهم ضربوا مثال في العزيمة والإرادة.هم أطفال مرض السرطان الذين كانوا يخشون منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، أن يطولهم المرض لاسيما هؤلاء الذي يخضعون لجلسات علاج كيماوي في مستشفيات التأمين الصحي ومعهد الأورام، ويترددون وسط الزحام، بمناعة ضعيفة وجسد منهك.وهو بالفعل ما حدث لبعضهم الذين أصيبوا بالفيروس إلى جانب مرضهم بالسرطان، إلا إنهم انتصروا على كورونا وتماثلوا للشفاء، بعدما حققوا انتصارًا في معركتهم الأولى مع الوباء العالمي وينتظرون الانتصار الأكبر على مرض السرطان الآن.عبدالشكور محمد، والد الطفل خالد، 9 أعوام،، المصاب بسرطان الدم في المرحلة ثالثة، والذي أصيب به منذ عام ونصف، وكان يتلقى جلسات الكيماوي والإشعاعي والدموي، بسبب صغر سنه الذي منعه من الخضوع لأي عملية جراحية في ذلك التوقيت، واستمر في العلاج وتناول الأدوية فقط.وقال: "منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وإحنا عارفين أن مرضى السرطان هم أكثر عرضة للإصابة به، عشان منعتهم الضعيفة وضعف جسدهم، وإنهم مش هيقدروا يستغنوا عن جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي اللي بياخدوها في مستشفيات التأمين الصحي".وأضاف: "كنت بخاف عليه وقت الجلسات من أنه يتعدي بالفيروس، وبالفعل ده اللي حصل في شهر أبريل بعد 14 يومًا من إحدى الجلسات بدأت تظهر عليه أعراض، زي السخونية والهمدان في الجسم والاحتقان في الزور، ولما عمل أشعة ومسحة كانت إيجابي".وتابع: "فترة مرضه بفيروس كورونا كانت صعبة جدًا، كانت بتجيله نوبات هلع وخوف وبكاء مكتوم خوفًا من أنه يموت بسبب الفيروس، لدرجة فكرت أوديه عيادة علاج نفسي لكن مكنش فيه وقتها بسبب الحظر، غير قلق وخوف والدته وأنا عليه طول الوقت".تابع عمرو مع نجله العزل المنزلي خوفًا من وضعه في مستشفى للعزل، وانتظم على بروتوكول علاج وزارة الصحة ولم يكن أمامه سوى تأجيل كل جلسات علاج السرطان: "وقفنا كل أدوية وعلاج السرطان عشان نعالجه من الكورونا وكان له أثر سيء جدًا لأن مريض السرطان مينفعش يوقف أي علاج".مر 10 أيام حتى استطاع خالد الانتصار على المرض: "بعد 5 أيام بدأ يتحسن واستمريت معاه في علاج الكورونا المنزلي، لحد ما عملنا مسحة تانية وطلع سلبي، وقتها انتصر على الفيروس لكن السرطان كان تأخر ووصل لمرحلة صعبة، لكن ابني كان عنده إرادة قوية استرد عافيته سريعًا ورجع تاني لعلاج السرطان".قصة انتصار آخرى، بطلتها هي الطفلة نور، 8 أعوام، التي أصيب في نوفمبر 2018 بورم في المخ، وأجرت عملية جراحية في ذات العام، وبدأت رحلة علاج كيماوي وإشعاعي كما تصف والدتها وانتهت منه في يونيو العام 2019.لم تنتصر نور بحسب والدتها على السرطان بعد تلك الرحلة المُضنية إذ عاد لها الورم مرة آخرى بعد إجراء العملية الجراحية ورحلة الإشعاعي في آوائل العام الحالي، فاضطرت إلى خوض رحلة علاج كيماوي مرة آخرى في معهد الأورام.وقالت أم نور: "ابنتي جاتلها العدوى في الوقت اللي أعلن فيه عن إصابة 15 من الطاقم الطبي، وهي كانت مخالطة بالتأكيد بعدها بـ8 أيام ظهرت عليها أعراض المرض، ولما عملت مسحة طلعت إيجابي واتحجزت في مستشفى عزل 15 مايو".لم تتلق نور جلسات علاج السرطان الإشعاعي لمدة 20 يومًا فترة علاجها من فيروس كورونا، ما زاد من آلامها: "رغم كدة بنتي كانت هي اللي بتطمني إنها هتقوم وتخف بالسلامة، وإنها مش هتسيب كورونا ينتصر عليها، وفعلًا كانت بتحارب على جبهتين".بعد 20 يومًا تماثلت نور للشفاء، قالت والدتها: "كان ممنوع عني زيارتها في مستشفى العزل، كانت بتحارب لوحدها لكن كان عندها إرادة وعزيمة قوية، وهي دي اللي خلتها تخف وتنجو من فيروس كورونا، وبدأنا تاني رحلة علاج مع السرطان من جديد".محمود الفيومي، والد الطفل "إسلام" الذي يعاني من سرطان في الرئة بحجم 4 سم، أوضح: "ابني مصاب من سنة بالسرطان، لكن حالته اتدهورت في مارس اللي فات، رغم إني كنت مقلل كل الجلسات والذهاب للمستشفى خوفًا عليه من العدوى لكن اضطريت أروح بيه بسبب تدهور حالته".أكمل: "ورم ابني منشأه الرئة، وعملتله دلالات أورام وصبغات بلوك ومسح ذري، عشان أعرف حجم الورم وصل لحد فين، وطلعت النتيجه كويسة والغدد لم تكن متضخمة والورم كان في مكان واحد أسفل الرئة اليمني، وفرحت جت بنتيجة الأشعة لكن مكنتش أعرف أن ابني اتصاب بفيروس كورونا في رحلة التحاليل".وبيّن: "بدأت تظهر عليه أعراض المرض بارتفاع في الحرارة وهمدان في الجسم وإحساس شديد بالترجيع ورفض تام للأكل، روحت عملتله مسحة السيارات في منطقة عين شمس، وطلعت النتيجة إيجابية، لكن مفيش أماكن رعاية في أي مستشفى عزل، عشان كدة عزلته في المنزل".انتصر إسلام على وباء كورونا، بعد 14 يومًا من العزل المنزلي، خصص له فيهم والده ممرضة خاصة تهتم بشؤونه: "ابني مكنش أي مريض عادي لأنه مصاب بالسرطان من قبل، فكان لازم رعاية خاصة، وانتصر في النهاية على فيروس كورونا لكن من ساعتها بخاف أخرج بيه لحد ما تتكسر ذورة انتشار المرض في مصر".لا يوجد إحصاء رسمي دقيق عن عدد مرضى السرطان في مصر، لكن في عام 2019 قدرت منظمة الصحة العالمية عددهم في مصر بـ 108 ألف مريض، إذ تسجل مصر سنويًا إصابة 16 ألف حالة، ترتفع وتنخفض في بعض الأحيان، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 40% خلال السنوات القادمة.وعلى صعيد معدلات الإصابة، فيوجد في مصر 30 حالة لكل 100 ألف، بحسب معهد الأورام، إلا أن الخطة القومية لمكافحة السرطان 2017 - 2020، التي أعدتها اللجنة القومية للأورام العام الماضي، أكدت أن معدلات تصل إلى إصابة 113 مواطن من كل 100 ألف، ومتوقع تزايدها إلى 341 لكل 100 ألف، بحلول 2050.