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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:32 م
الرقم القومي
الرقم القومي
هبه محمد
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عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة، ارتفعت عمليات البحث على محركات الانترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي وموقع " جوجل " من قبل المواطنين وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة.

وتشمل بطاقة الخدمات المتكاملة أهمية كبيرة جدًا لدى مستخدميها فهي تحمل كافة الامتيازات التي تتعلق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ( الصحة - التعليم - العمل - المعاش - السيارات المعفاة من الجمارك - شقق الاسكان الاجتماعي )، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكتروني حتى يتمكن أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وتلتزم وزارة التضامن بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا القاتل.

ونظرًا للأهمية تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، يرصد لكم " الدستور " التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة، وخطوات الإستعلام إلكترونيًا، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


يمكن لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة متابعة الخطوات التالية حتى يتمكن من خدمة الاستعلام عبر الرابط الإلكتروني بالرقم القومي:

1 - أولًا يجب على الراغبين في التسجيل بالخدمات المتكاملة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الالكتروني وهو كالتالي: rdis.moss.gov.eg

2 - ثانيًا يقوم الراغب في التسجيل الضغط على أيقونة بطاقة خدمة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تابع أيضاً:


رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر (dostor.org)

3 - وأخيرًا.. يقوم المتقدم في التسجيل بالخدمات المتكاملة بكتابة كافة بياناته بالتفاصيل وهي كالتالي الرقم القومي المكون من 14 رقم - والاسم بالكامل - رقم الهاتف - العنوان التفصيلي - المحافظة التابع لها - وولي الأمر الذي يقوم برعاية ذوي الهمم.

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