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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروع صرف صحي قرية العلاقمة بالشرقية بـ50 مليون جنيه

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:55 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي قرية العلاقمة بمركز ههيا، والمُقام بتكلفة 50 مليون جنيه ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفه اجماليه بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء مشروع صرف صحي قرية العلاقمة بمركز ههيا بتكلفة 50 مليون جنيه والذي يشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحي تعمل بطاقة 3 آلاف م3 اليوم ومحطتي رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع 25% ونسبة تنفيذ شبكات الانحدار 65%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى من المتوقع الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء القرية والقري المجاورة.

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