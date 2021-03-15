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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم فيلم «أعز الولد» يكشفون تفاصيل العمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:54 م
فيلم أعز الولد
فيلم "أعز الولد
منار إبراهيم
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بمناسبة عيد الأم، تقدم منصة "شاهد VIP" - أضخم منصة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"- فيلم "أعز الولد" من عروض شاهد ما قبل السينما الذي يُعرض للمرة الأولى على الشاشات والمنصات.

الفيلم من بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم: الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة ريهام عبد الغفور والمخرج عمرو سلامة. الفيلم من إخراج سارة نوح.

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل وتطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن أصلًا العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.

من جانبها، تؤكد الفنانة ميرفت أمين أن دورها في آخر أفلامها "أعز الولد" أعجبها جدًا، لا سيما أن القصة والتوليفة جديدتين، الأمر الذي دفعها لقبول الدور. كما توضح ميرفت أمين أن المميز في الشخصية التي تقدّمها أنها تشهد تحوّلًا تدريجيًا على مدار الأحداث.

من جانبها تقول المخرجة سارة نوح: "ما يميز "أعز الولد" أنه فيلم عائلي بامتياز يمكن للوالدين مشاهدته بصحبة الأبناء والجدات والأجداد." وتضيف نوح: "يتطرف الفيلم إلى علاقة الجدات بالأحفاد.. تلك العلاقة التي تتسم بالعاطفة على حساب المنطق أحيانًا."

يُعرض فيلم "أعز الولد"، للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، عبر "شاهد VIP" اعتبارًا من 19 مارس الحالي.

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