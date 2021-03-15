رائد شرطة.. أمير شاهين يواصل تصوير «بين السما والأرض»

كشف الفنان أمير شاهين عن مشاركته في مسلسل "بين السما والأرض"، والذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وقال أمير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الرائد هيثم سبعاوي من مسلسل بين #بين السماء والأرض#رمضان٢٠٢١"؛ ناشرا صورة من داخل الكواليس ولوك الشخصية.والمسلسل عبارة عن 15 حلقة في تجربة جديدة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد بدير ومحمود الليثي ودرة ويسرا اللوزي وندى موسى ونجلاء بدر ومنى عبد الغني وآخرون.